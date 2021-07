Vatican: Pentru prima dată în istorie, un cardinal apare în fața Justiției Procesul cardinalului Becciu și al complicilor sai, judecați pentru diverse infracțiuni financiare, a fost deschis marți la Vatican. Este pentru prima data când un cardinal important apare în fața tribunalului celui mai mic stat din lume, potrivit AFP.



Urmatoarea ședința a fost amânata pentru 5 octombrie, instanța acceptând cererea apararii pentru un timp suplimentar de pregatire.



Procesul se desfașoara într-o camera special amenajata în Muzeele Vaticanului. Trei magistrați stau sub un crucifix atârnat pe peretele alb. Un portret al Papei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

