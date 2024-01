Vasluienii nu prea s-au împrietenit cu Spațiul Privat Virtual PUȚINI… Doar 15.066 de contribuabili din județul Vaslui sunt inregistrați in Spațiul Privat Virtual (SPV), un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul caruia se pot depune electronic declarații sau cereri, solicita documente sau verifica situația fiscala proprie etc, informeaza Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vaslui. Conform datelor oficiale, la 31 decembrie 2023, […] Articolul Vasluienii nu prea s-au imprietenit cu Spațiul Privat Virtual apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAM… Ziua Culturii Nationale va fi marcata astazi, 15 ianuarie, printr-o serie de evenimente. Spre exemplu, de dimineata, va avea loc un moment artistic la bustul lui Mihai Eminescu din fata scolii vasluiene care ii poarta numele, apoi Primaria Municipiului Vaslui va depune un medalion la bustul…

- POZA IERNII…Prima ninsoare mai serioasa cazuta peste Vaslui a adus in centrul orasului un … cal, destul de dezorientat. Probabil o fi fost cel de la caruta hotilor care faceau curatenie in fostul bazar sau vreun cal pe care l-a prins gerul pe sesul Vasluiului. Imaginile inedite cu acest animal, fix…

- SOLUTIE… Sunt multi cei care vor sa fie generosi in perioada sarbatorilor, cand este foarte important ca niciun copil sa nu ramana fara o bucurie, fara un dar de la Mos Craciun. Asa ca parteneriatul dintre Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, Asociatia Banca Regionala pentru Alimente Galati, precum…

- ȘANSE… Deznodamantul sezonului de toamna din Liga 3 este din ce in ce mai aproape, iar CSM Vaslui este foarte aproape de a incheia anul pe loc de play-off. Cu doua etape ramase din acest an, vasluienii sunt pe locul 4, cu 17 puncte, cu un singur punct avans fața de Miroslava. In runda de […] Articolul…

- SPRIJIN… Guvernul se pregateste pentru o schimbare majora in ceea ce priveste incalzirea locuintelor romanilor, in urma anuntului ministrului Mediului, Mircea Fechet. Programul „Rabla pentru sobe” este pe punctul de a deveni realitate si ar putea fi lansat in acest sfarsit de an. Ministrul a confirmat…

- LA COADA… Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este de 7.738 de euro in 2023, ceea ce ii situeaza pe romani cu 56% sub media europeana. De asemenea, țara noastra a coborat doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. Doar Bucureștiul…

- DERANJ… Tot mai mulți vasluieni se plang de mirosul greu simțit la intrarea in municipiul Vaslui, dinspre Barlad. De cateva zile, mirosul de hidrogen sulfurat a ajuns apropae de nesuportat, astfel ca vasluienii s-au adresat Garzii de Mediu, dand vina pe o ferma de pasari cu sediul in apropiere de Penitenciarul…

- DECIZIE… Guvernanții iau zilnic decizii care pot surprinde, de cele mai multe ori. Una dintre acestea este legata de faptul ca primariile au interzis de a mai organiza, pana la finalul anului, festivaluri, concerte sau alte manifestari din bani publici. Astfel, valsuienii nu vor mai avea targ de Craciun…