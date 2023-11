Vaslui şi Neamţ, în topul regiunilor UE cu cea mai mare rată de angajare în agricultură Judetele Vaslui si Neamt se afla in topul regiunilor UE cu cea mai mare rata de angajare in agricultura in anul 2000, in timp ce Regiunea Iași avea cel mai mare numar de angajați in acest sector, potrivit Eurostat. Circa 4,5% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (9,4 milioane de persoane) lucrau in 2020 in sectorul agriculturii, silviculturii si pescuitului. In cadrul regiunilor UE (NUTS 3), cea mai ridicata rata a angajarii era in Romania, in Vaslui (61,7%) si Neamt (51,4%). Sectorul agriculturii, silviculturii si pescuitului reprezinta o sursa semnificativa de angajare, mai ales… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

