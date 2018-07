Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL… Caz cel putin ciudat pe strada Unirii, din municipiul Vaslui ce ridica multe semne de intrebare. Luni dupa-amiaza, o platforma care purta o masina distrusa in urma unui impact frontal s-a plimbat pe stradutele din spatele Politiei Municipale. La un moment dat, s-a oprit la mijlocul strazii…

- Alexandru Istratuca are 22 de ani și e pasionat de desenarea tricourilor pentru echipele de fotbal. Chiar daca e foarte tanar, a reușit deja sa creioneze echipamentele pentru cateva mici formații din Senegal, Gambia și Republica Guineea. A realizat cateva modele și pentru naționala Romaniei, insa oficialii…

- Tomacco. Transfumanța. Bula și Bulache Tomacco. Transfumanța. Bula și Bulache Mulți intreaba: de ce activiștii se concentreaza impotriva tutunului, dar nu se omoara sa combata alcoolul, care face victime pe șoselele patriei și in familiile tradiționale din Vaslui? Pentru ca e mai ușor și mai vizibil…

- "O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in unitatile scolare" este un proiect ce se va derula pe o perioada de 36 luni cu un buget de 6.398.942,72 lei si care va fi implementat impreuna cu Scoala Gimnaziala nr. 1 Balteni, (judetul Vaslui). Scoala Mihai Eminescu Lipova, Colegiul National Ferdinand…

- TALENT…Trupa de teatru a Clubului de limba rusa de la Vaslui a fost rasplatita cu Premiul Special al juriului pentru abordarea marii dramaturgii a lumii pentru spectacolul de teatru poetic pe care l-a prezentat la editia 2018 a Festivalului in limbi moderne “Teatru sub Castani” de la Iasi, eveniment…

- VIZITA… Ieri, prefectul Eduard-Andrei Popica, alaturi de Ionel Armeanu Stefanica, directorul general al DGASPC Vaslui, l-au avut ca oaspete pe IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Inaltul prelat a fost in vizita la Manastirea Rafaila, unde s-a intalnit cu unul dintre monahi, Arhiepiscopul fiindu-i…

- Expozitia temporara "Stefan cel Mare - din istorie în vesnicie" va fi vernisata la Muzeul National de Istorie a României (MNIR) din Bucuresti joi, de la ora 17.00, si va ramâne deschisa publicului pâna pe 28 iulie. În vara anului 2017, la împlinirea…

- Simona Mariana Morarașu, fost funcționar in cadrul Primariei Codaești, a fost gasita in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Anunțul a fost facut public vineri, 20 aprilie, cand s-a dat publicitații o lista de cinci foști și actuali funcționari publici din țara in cazul carora…