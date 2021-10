Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 64 de ani, diagnosticat cu COVID-19 si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a fugit din unitatea medicala și a fost gasit mort pe marginea unui drum, la cativa kilometri de localitatea de domiciliu, a informat Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

