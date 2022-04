Stiri pe aceeasi tema

- Vasili Hamutovski, fostul goalkeeper din Belarus, in varsta de 43 de ani, se va ocupa de pregatirea tinerilor portari ai Stelei, pana cand razboiul din Ucraina va lua sfarsit. Ultima echipa la care Vasili a activat ca antrenor cu portarii a fost FC Lviv, anunta clubul stelist. "Sunt foarte fericit sa…

- Președintele american Joe Biden a spus ca nu iși retrage remarcile ca președintele Vladimir Putin nu poate ramane la putere. „Nu retrag nimic”, a spus președintele Biden luni, la Casa Alba, subliniind ca declarația sa din Polonia nu exprima o schimbare de politica, ci ca iși exprima o opinie bazata…

- Liderul de la Casa Alba a fost surprins pedaland prin Gordons Pond State Park din Rehoboth Beach, Delaware, unde deține o casa de vacanța. Ieșirea președintelui lui Biden la plimbare a avut loc in aceeași zi in care a fost difuzat interviul in care Zelenski a transmis un avertisment despre un Al Treilea…

- O combinata Steaua '80 - Ajax. Acesta este stilul pe care George Ogararu vrea sa-l dezvolte la Academia CSA Steaua, care a inaugurat recent alte 4 terenuri sintetice pentru grupele cele mai mici ale clubului. „Nu cred in viitorul unui club care nu pune ca prioritate investiția in propriii copii”, spune…

- SUA estimeaza la aproximativ 6.000 de morti pierderile umane suferite de trupele ruse in cele doua saptamani de invazie in Ucraina, iar pe cele ale fortelor ucrainene la 4.000, a declarat miercuri o sursa oficiala de la Washington pentru canalul de televiziune CBS News, potrivit EFE. Aceasta estimare…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Pe 24 februarie 1987, golul lui Gica Hagi contra lui Dinamo Kiev a adus Stelei al doilea trofeu european, dupa Cupa Campionilor in '86. Astazi, la 35 de ani distanța, gloriile roș-albastre au celebrat momentul in Ghencea. La evenimentul organizat in „Sala Sevilla” a noului stadion din Ghencea au participat…