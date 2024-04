Varza kale, inrudita cu celelalte crucifere, conopida, broccoli etc., este apreciata pentru conținutul redus de calorii, dar bogat in nutrienți valoroși, cu efecte antioxidante, anticancerigene și antiinflamatoare. Super aliment Varza kale conține aproximativ 45 de tipuri de antioxidanți, printre care flavonoide și carotenoide, dar și omega-3, vitaminele K, A, E, C, fier, magneziu, potasiu, cupru, […] The post Varza kale, puține calorii și mulți nutrienți valoroși appeared first on Puterea.ro .