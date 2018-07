Stiri pe aceeasi tema

- Seful CJ Iasi, Maricel Popa, a anuntat, vineri, la finalul unor discutii cu ministrul Culturii George Ivascu, ca la inceputul lunii decembrie la fi organizat la Iasi Balul Centenarului, evenimentul urmand sa se desfasoare la Palatul Culturii din municipiu. Maricel Popa, care este si lider PSD Iasi,…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a fost prezenta, vineri, la Craiova, unde a discutat cu autoritatile locale despre problemele taberelor de migranti, in special romi, cu care se confrunta reprezentanții capitalei Italiei.Citește și: Replica puternica din PSD: Dragnea a semnat cu protocol cu…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, lider al PSD Iasi, a declarat ca la inceputul lunii decembrie va avea loc Balul Centenarului si ca la eveniment va fi invitat “tot Guvernul”, moment in care Varujan Vosganian (ALDE) a intervenit, spunand ca va fi invitat “Guvernul de atunci”.…

- Valabilitatea pasapoartelor simple se dubleaza, incepand cu data de 20 iulie, de la cinci la zece ani, pentru persoanele care au peste 18 ani. Modificarile Legii aduc schimbari si in cazul minorilor.Citește și: Replica puternica din PSD: Dragnea a semnat cu protocol cu SRI, dar nu știa ce…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a colectat in primul semestru din 2018 venituri bugetare de peste 112 miliarde de lei, inregistrand o creștere de 13,5% fața de perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis vineri. Comunicatul ANAF vine in contextul in care…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a afirmat ca este de parere ca Rusia va incerca sa submineze democrațiile occidentale "pentru o perioada lunga de timp", relateaza site-ul postului CNN.Citește și: Replica puternica din PSD: Dragnea a semnat cu protocol cu SRI, dar nu știa…

- „Cateva mii de ieseni vor merge, sambata, la Bucuresti", la mitingul organizat de PSD care, conform organizatorilor, va fi unul unul de protest contra abuzurilor din justitie. Estimarea apartine presedintelui PSD Iasi, Maricel Popa, care ne-a precizat ca va fi prezent in Piata Victoriei. Alte surse…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, reactioneaza ironic la intrebarea presedintelui Klaus Iohannis pe tema salariilor si pensiilor."Klaus Johannis: 'Mai aveți bani de pensii și salarii?' Pai cine a promulgat Legea Bugetului de Stat acum cateva luni? Nu mai știe ce a semnat?", scrie Olguta…