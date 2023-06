Stiri pe aceeasi tema

- Mii de polonezi au protestat miercuri la Varsovia impotriva legii anti-avort, pe care o considera responsabila pentru un nou deces al unei femei insarcinate, una din cele mai restrictive legi din Europa

- Cazul care a declanșat cel mai nou val de furie este cel al lui Dorota Lalik, o femeie de 33 de ani, insarcinata in a cincea luna, care a murit de septicemie luna trecuta, la trei zile dupa ce s-a internat in spitalul Ioan Paul al II-lea, din sudul Poloniei, scriu Associated Press și Politico.Aparatorii…

- Protest de amploare in Varșovia, capitala Poloniei. O jumatate de milion de oameni s-au intalnit la apelul opoziției, pentru a-și arata nemulțumirea la adresa Guvernului,... The post Jumatate de milion de polonezi au protestat la Varșovia, in cea mai mare manifestație de la caderea comunismului appeared…

- Protest fara precedent in Polonia. Jumatate de milion de oameni au iesit in strada, in Varsovia, din cauza prețurilor mari. Este cel mai mare protest organizat dupa caderea comunismului in 1989. Manifestantii au fluturat steagul Poloniei, au scandat lozinci impotriva Guvernului și au purtat pancarte…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a denuntat marti Tratatul privind Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), a carui aplicare fusese deja suspendata de Rusia in 2007. Tratatul fusese semnat la inceputul anilor '90, cu scopul de a preveni ca aliantele militare rivale din timpul…

- Polonia construieste una dintre cele mai puternice armate din Europa si este pe cale sa aiba cea mai puternica armata terestra din regiune in termen de doi ani, a declarat ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak. Declaratia ministrului Apararii Mariusz Blaszczak a fost facuta la un eveniment de campanie…

- Polonia va contribui in continuare la sporirea securitații energetice a țarii noastre și va oferi 20 de generatoare care vor fi distribuite spitalelor și altor instituții publice din țara. Anunțul a fost facut la intrevederea premierului Dorin Recean cu omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, aflat…

- Mii de polonezi au manifestat duminica pentru a apara reputatia fostului papa Ioan Paul al II-lea, acuzat recent ca ar fi ascuns fapte de pedofilie in timp ce era arhiepiscop, intr-o tara profund atasata credintei catolice.