Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL au avut o ședința informala, marți seara, in care au discutat mai multe variante pentru deblocarea negocierilor. Potrivit unor surse participante la discuții, a fost avansata inclusiv varianta trecerii in opoziție. In ședința, liderii partidului au analizat și posibilitatea inlocuirii lui…

- Varianta de premier a PNL in persoana lui Florin Citu nu a fost retrasa si nu s-a discutat ca acesta sa se retraga, potrivit unor surse politice. Conform surselor citate, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul intalnirii de marti cu liderii USR-PLUS, a prezentat o "varianta flexibila…

- ​​Ludovic Orban le-a spus liberalilor în ședința de marți seara de la partid ca în discuțiile de sâmbata și duminica liderii USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluarii de catre el a funcției de premier, iar UDMR și-a exprimat acordul de principiu în acest sens, au declarat…

- Președintele Klaus Iohannis nu a respins din fașa ideea reinstalarii ca premier a lui Ludovic Orban, spun surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO . Poziția șefului statului este ca daca se va contura o majoritate parlamentara in jurul lui Ludovic Orban, atunci el va analiza varianta, potrivit surselor…

- Liderii USR PLUS discuta miercuri varianta ca Ludovic Orban sa fie propunerea partidelor de dreapta pentru a deveni premier desemnat. Potrivit unor surse politice, aceasta varianta nu este agreata, dupa ce liderul PNL și-a dat demisia din funcția de premier pe 7 decembrie.

- Liderii USR PLUS vor discuta miercuri varianta ca Ludovic Orban sa fie propunerea partidelor de dreapta pentru a deveni premier desemnat, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea Uniunii. „E opoziție in partid la scenariul asta. Ar fi greu de aceasta varianta, dupa ce Orban și-a dat…

- Președintele PNL le-a transmis viitorilor parteneri de coaliție ca varianta Florin Cițu-premier nu este batuta in cuie și ca una dintre variantele propuse este ca insuși Orban sa se intoarca la Palatul Victoria, iar așa Dan Barna ar putea primi șefia Camerei Deputaților.Ludovic Orban nu ar fi renunțat…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reintors duminica la masa negocierilor dupa ce sambata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra primului punct pus in discuție. Mai exact, aproape șase ore au discutat, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor despre imparțirea…