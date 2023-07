Vara aceasta, iți iei porția de dragoste de la DIVA! In iulie, postul de televiziune propune (in fiecare duminica, de la ora 16:00) Duminici de iubire – o colecție de 10 povești tv a caror acțiune are loc in peisaje de vis, tropicale (perfecte pentru surfing și snorkeling) sau in care dragostea bate filmul.Seria DIVA – Duminici de iubire aduce in 9 iulie o poveste estivala in filmul „Din nou pe val” („Groundswell”, 2022), in care Emma (Lacey Chabert) este vrajita de un instructor de surf (Ektor Rivera). Acțiunea are loc in Hawaii și ofera și o mica lecție de istorie despre portoricanii de aici…