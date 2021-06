Instantele de judecata au prelungit mandatele de arestare emise pe numele a trei persoane acuzate de trafic de droguri de risc și mare risc. Un alt inculat din acest dosar este judecat in stare de arest la domiciliu, iar alti trei sub control judiciar. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatii au vandut droguri catre diverși consumatori din Mehedinți. In urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 30 grame de cocaina și 100 grame de canabis. Procurorii DIICT anuntau, in noiembrie 2020, reținerea a cinci persoane, dar și plasarea sub control judiciar a doi suspecți. Toți au fost acuzați de trafic…