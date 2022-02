Vânzările de medicamente au ajuns la 21 de miliarde de lei, în 2021. Plus de 17% Vanzarile de medicamente au crescut cu 17%, anul trecut, fata de anul anterior, pana la 21 miliarde lei, potrivit datelor companiei de cercetare de piata Cegedim. Evolutia a fost determinata de situația din 2020, cand din cauza pandemiei de COVID-19 a fost inchis accesul la spitale si medici pentru pacientii cu alte afectiuni, mai ales in perioadele de restrictie, cum a fost starea de urgenta. La nivel de consum insa, piata a evoluat cu un ritm mai scazut, de doar 5% in plus la numarul de cutii care au ajuns la pacientii romani. Volumul medicamentelor eliberate s-a ridicat la 658 milioane de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

