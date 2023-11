Vânzările de maşini chineze în Rusia par să fi atins apogeul, pe măsură ce producţia internă îşi revine Cifrele sunt indicii timpurii ca piata auto a Rusiei si rolul Chinei in aceasta s-au stabilizat dupa aproape doi ani de tulburari cauzate de sanctiunile impuse iesirii bruste de pe piata rusa a companiilor occidentale, in urma invaziei Moscovei in Ucraina. Dar sectorul, care a inregistrat o scadere de aproape 60% a vanzarilor in 2022, in timp ce productia a scazut la un nivel minim post-sovietic, este inca departe de nivelurile sale anterioare invaziei. Vanzarile si productia dinn 2023 vor fi printre cele mai scazute din ultimii 10 ani. Inainte de invazia din februarie 2022, masinile chinezesti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

