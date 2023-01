Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind cu Reuters in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Gopinath a reiterat si apelurile Fondului ca natiunile sa evite coborarea in protectionism. Ea a salutat redeschiderea Chinei ca un semn pozitiv, alaturi de indicii ca este gata sa se angajeze din nou cu lumea. ”Ne asteptam ca cresterea…

- Cotatia barilului de petrol a scazut joi cu peste 2%, dupa ce inmultirea cazurilor de COVID-19 in China a redus sperantele privind o revenire a cererii de carburant in cel mai mare importator mondial de titei brut, informeaza Reuters.

- Rubla a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele sapte luni fata de dolar si a consemnat cea mai mare scadere intr-o singura zi din iulie, pe fondul temerilor ca sanctiunile asupra petrolului rusesc vor afecta veniturile tarii din exporturi, transmite Reuters. Scaderea de luni a venit in momentul…

- Aproximativ 90% din populatia lumii are acum un anumit nivel de imunitate la SARS-COV-2 Sincopele in ceea ce priveste strategiile de combatere a COVID-19 in acest an continua sa creeze conditiile perfecte pentru aparitia unei noi variante mortale, in conditiile in care anumite parti ale Chinei sunt…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu mai mult de un dolar, dupa reluarea livrarilor de titei rusesc prin conducta Drujba catre Ungaria si cresterea cazurilor de Covid-19 in China, care au afectat increderea investitorilor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 3 dolari pe baril, dupa ce datele din industrie au aratat ca stocurile de titei din SUA au crescut peste asteptari si din cauza temerilor ca o revenire a cazurilor de Covid-19 in China ar afecta cererea de combustibili, transmite Reuters.…

- Reducerea volumelor de tranzacționare din piața valutara, care au coborat miercurea trecuta cursul euro la 4,8753 lei, minimul ultimelor aproape doua luni, au facut ca media de la inceputul acestei saptamani sa urce la 4,9141 lei, in timp ce tranzacțiile se realizau in culoarul 4,912 – 4,92 lei. Comparativ…

- Sondajul Conference Board de marti a aratat, de asemenea, ca mai multi consumatori planuiesc sa cumpere o casa in urmatoarele sase luni, in ciuda cresterii costurilor de imprumut. Cresterea constanta a intentiilor de cumparare ale consumatorilor ar putea oferi o anumita stabilitate economiei pe termen…