Vânzările de locuințe din SUA au atins minimul ultimilor 9,5 ani Vânzarile de locuințe din SUA au scazut la cel mai scazut nivel în mai mult de 9 ani și jumatate în mai, întarind așteptarile unei contracții accentuate a zonei imobiliare în al doilea trimestru, în urma perturbarilor cauzate de pandemie, anunța Reuters. Raportul Asociației Naționale a Agenților Imobiliari aparut luni a indicat și cea mai mica creștere anuala a prețurilor caselor din mai mult de opt ani. Reducerea vânzarilor de locuințe este urmarea restricțiior din martie și aprilie. Economiștii considera ca migrația spre suburbii ar putea ușura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia britanica s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, respectiv 1997, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS), situatia fiind creata in urma introducerii la finalul lunii martie a masurilor…

- Numarul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus in Spania a atins marti cel scazut nivel din ultimele doua luni, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 594 de contaminari, iar bilantul a crescut la 228.030 de cazuri de la inceputul…

- Companiile private din Statele Unite au disponibilizat un numar record de 20,236 milioane de muncitori în luna aprilie, ca urmare a închiderilor obligatorii ale firmelor și masurilor de carantina care au ravașit economia americana, relateaza Reuters.Prabușirea în numarul de…

- Prețurile petrolului au scazut din nou luni, pe fondul ingrijorarilor legate de capacitatea de stocare redusa, in special in Statele Unite, și ale efectelor economice cauzate de panedmia de coronavirus, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI)…

- Activitatile economice au fost aproape blocate la nivel mondial in aprilie, din cauza masurilor impuse de guverne pentru a tine sub control raspandirea noului coronavirus, sectorul serviciilor fiind afectat in mod special, arata sondaje in randul liderilor de companii publicate joi, transmite Reuters.…

- Leul se depreciaza ușor in raport cu euro și dolarul. Aurul se ieftinește, dupa maximul istoric de marți Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8345 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04% fata de nivelul de 4,8327 lei/euro atins marti. Marţi, Banca Naţională…

- Economia globala se va contracta cu 3% in 2020 din cauza prabusirii activitatilor provocata de restrictiile impuse de autoritati pentru a stopa extinderea noului coronavirus, marcand cel mai grav declin de la Marea Criza Economica din anii ’30, potrivit raportului World Economic Outlook publicat…

- Preturile petrolului au scazut miercuri, in prima zi de tranzationare a lunii aprilie, iar Agentia Internationala pentru Energie (AIE) a avertizat ca socul provocat de pandemia de coronavirus se va resimti, prin intermediul lanturilor de aprovizionare cu petrol, in alte zone ale sectorului energiei,…