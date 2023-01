Vanzarile aprobate in anul respectiv au inclus avioane de lupta F-15ID in valoare de 13,9 miliarde de dolari catre Indonezia, nave de lupta de suprafata cu misiune multipla in valoare de 6,9 miliarde de dolari in Grecia si tancuri M1A2 Abrams in valoare de 6 miliarde de dolari in Polonia. General Dynamics produce tancul Abrams, Boeing produce avionul F-15 si Lockheed Martin produce nave. Exista doua moduri majore prin care guvernele straine achizitioneaza arme de la companiile americane: vanzarile comerciale directe negociate intre un guvern si o companie si vanzarile militare straine in care…