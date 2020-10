Vânzări de 100 de milioane de euro pentru un magazin online de haine Un cunoscut magazin online de haine a raportat vanzari de 100 de milioane de euro la doar un an de la lansarea platformei pe piața din Romania. Platforma About You a raportat, la un an de activitate pe piata din Romania, vanzari de peste 100 de milioane de euro. Cifra reprezinta echivalentul a mai mult de trei milioane de articole vandute. „Primul an pe piata din Romania a fost unul extraordinar si ne bucuram de aprecierea si increderea venite din partea clientilor. Vedem mult potential de dezvoltare in perioada urmatoare si ne propunem sa devenim lideri de piata in randul magazinelor online de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Retailerul online de fashion si lifestyle About You a raportat venituri de 100 de milioane de euro si peste 3 milioane de articole vandute, la un an de la intrarea pe piata din Romania, potrivit news.ro.”La doar un an de la intrarea pe piata din Romania, About You a vandut peste 3 milioane…

- ”La doar un an de la intrarea pe piata din Romania, About You a vandut peste 3 milioane de articole, deservind mai mult de 600.000 de clienti. In doar 12 luni, magazinul online de fashion a atins un nivel al 'Brand Awareness-ului' de peste 79% in randul romanilor, procent care s-a transpus si in veniturile…

