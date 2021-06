Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra platește anual peste un milion de euro pentru paza și conservarea activelor de la Krivoi Rog, iar in total pana acum s-au platit peste 70 de milioane de lei, echivalentul a peste 14 milioane de euro, unui numar de trei companii, spune ministrul Economiei, Claudiu Nasui, joi, intr-o postare…

- ​Ministerul Economiei a pus în dezbatere publica un proiect de OUG prin care se amâna termenul de depunere a declarației de beneficiar real. Practic, este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca proiectul legii 5G va fi adoptat de Parlament in procedura de urgenta, asa cum a stabilit Guvernul. „Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu presedintele Camerei Deputatilor, membri ai Parlamentului.…

- In urma cu doua zile a avut loc prima dezbatere in Comisia de specialitate a Camerei Deputaților pe marginea proiectului de lege 5G. Dar intre timp au aparut deja disensiuni legate de necesitatea amanarii dezbaterilor pentru a putea notifica Comisia Europeana despre proiectul de lege 5G. Cea mai importanta…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa…

- Claudiu Nasui, Ministrul Economiei, a cerut Parlamentului amanarea dezbaterilor in ceea ce priveste adoptarea Legii referitoare la infrastructurile informatice și de interes national și condițiile implementarii rețelelor 5G. Motivul invocat este ca Guvernul nu ar fi respectat toti pasii procedurali,…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege initiat de Guvern pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica. Prin aceasta, se abroga prevederea privind interzicerea instrainarii actiunilor detinute de stat la companiile si societatile…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat pentru vineri, 12 martie, campania „Vinerea Verde”, o inițiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu mașinile personale in marile orașe. Claudiu Nasui a mers la Ministerul Economiei cu trotineta, numai ca a incalcat legea care spune ca deplasarea…