Vânzarea Bazei de tratament de la Săcelu, blocată Exista probleme in ceea ce privește valorificarea de catre Complexul Energetic Oltenia a Bazei de Agrement și Tratament de la Sacelu. Potrivit lui Daniel Burlan, fostul manager al CEO, administratorul bazei, sunt probleme in ceea ce privește suprapunerea unor suprafețe de teren. Astfel, se intarzie procesul de vanzare a activelor de la Sacelu. Potrivit lui Daniel Burlan, ca urmare a problemelor de natura funciara procesul de valorificare este blocat in momentul de fața. „Baza de la Sacelu este scoasa la vanzare de anul trecut. In momentul de fața acest proces treneaza, pentru ca sunt probleme… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

