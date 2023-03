Stiri pe aceeasi tema

- Vazand Xi Jinping insista pentru negocieri de pace intre Rusia și Ucraina, iar la doua zile distanța Vladimir Putin anunța ca deschide depozite nucleare in Belarus, parca te apuca rasul. Pe deasupra, cand dinspre tabara „atlantista” mai vine și „soluția” cu unirea Romaniei cu Moldova și a Ucrainei cu…

- Romania urmeaza sa debuteze in preliminariile EURO 2024 cu un meci jucat in deplasare, contra Andorrei.De-a lungul timpului, tricolorii s-au descurcat foarte bine contra jucatorilor care reprezinta una dintre cele mai mici țari din Europa, cu o populație de 79.034 de locuitori. Au existat pana acum…

- ”Cel mai mare interes pe care noi il avem in relatia cu Japonia, respectiv Singapore, ca si puteri in zona asiatica, se gasesc in plan economic, investitional. Este evident ca ambele tari investesc si dezvolta produse de inalta tehnologie, este evident interesul nostru sa avem relatii economice si nu…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, desfasurata in perioada 17-19 februarie, o serie de intrevederi cu reprezentanti ai industriei de aparare din Europa si Statele Unite ale Americii, respectiv de la companiile Airbus si Lockheed Martin,…

- Explozia prețurilor de pe piața energie influențeaza și piața locala a florilor, in aceeași masura cu cea internaționala. Per total, in Europa aproape jumatate din cei care producea flori pentru luna martie, au renunțat, efectul fiind vizibil pe bursa acolo unde florile taiate de sezon sunt mai puține…

- Grupul OMV Petrom este de asteptat ca, in baza rezultatelor financiare preliminare aferente anului trecut, sa nu intre in scopul contributiei de solidaritate pentru anul fiscal 2022, avand mai putin de 75% din cifra de afaceri in sectoarele definite, conform raportului transmis joi, 2 februarie,…