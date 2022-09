Rusia are in vedere un plan de a cumpara pana la 70 de miliarde de dolari in yuani și alte valute „prietenoase” in acest an pentru a incetini creșterea rublei, inainte de a trece la o strategie pe termen mai lung de vanzare a deținerilor sale de moneda chineza pentru a finanța investițiile. Yuanul și-a […] The post Valutele „prietenoase”. Cum vor rușii sa-și salveze rubla first appeared on Ziarul National .