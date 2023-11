Unele dintre aceste valori sunt doar distractive, in timp ce altele pot schimba lumea. Uneori cel mai bun mod de a urmari o tendința este sa o reprezentați pe o diagrama. Iata o selecție de valori remarcabile pe care merita sa le urmariți in 2024, de la tehnologia celulelor solare la filme cu supereroi, potrivit The Economist. Va scadea și mai mult costul lansarii obiectelor pe orbita? Costul lansarii lucrurilor in spațiu a scazut in ultimul deceniu, o consecința directa a dezvoltarii de rachete reutilizabile de catre SpaceX, compania de lansare de rachete fondata de Elon Musk. Racheta sa Falcon…