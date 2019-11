Valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni derulate in ultima saptamana pe Bursa de la Bucuresti a crescut de peste doua ori, de la 105,57 milioane de lei in perioada 11-15 noiembrie, la 245,29 milioane de lei, iar capitalizarea pietei a depasit vineri 177,16 miliarde lei, potrivit datelor publicate pe site-ul bursei.



Cea mai buna zi de tranzactionare a fost miercuri, 20 noiembrie, cand rulajul a depasit 142 de milioane de lei, in timp ce vineri, 22 noiembrie a fost cea mai slaba zi a saptamanii, tranzactiile cu actiuni consemnand numai 20,79 milioane de lei.



Actiunile…