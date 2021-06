Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populaţiei şi firmelor, a scăzut cu 0,6% în mai Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in mai 2021, la 4,5 miliarde de lei, in scadere cu 0,6% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 2,64%, la 1,48 miliarde de lei (echivalent), conform datelor BNR. Totalul creditelor in lei atingea, in mai, 209,8 miliarde de lei (cu 1,32% peste valoarea din luna precedenta), din care 79,714 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 125,388 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Creditele in valuta totalizau 90,104 miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

