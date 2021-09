Validat de instanță consilier județean, dar exclus din partid. Epopeea „comisarului” Rașcovici apune Validat de instanța consilier județean, dar exclus din partid. Epopeea „comisarului” Rașcovici apune Validat de instanța consilier județean, dar exclus din partid. Epopeea „comisarului” Rașcovici apune Dupa ce instanța a incredințat numirea in funcția de consilier județean epopeea „comisarului” Viorel Rascovici apune, nu mai este membru USR Alba. Biroul Județean a decis in unanimitate de voturi sa il excluda din partid pe Rașcovici in data de 10 septembrie 2021, motivul, prejudiciu de imagine adus partidului. De asemenea Rașcovici a prezentat intr-o ședința anterioara un document membrilor Biroului… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

