- Vali Barbulescu și Maria Andreea s-au casatorit civil. Cei doi au optat pentru o petrecere in stil italian, iar rochia artistei a atras atenția tuturor. Proaspeții miri și-au organizat petrecerea la un local din București, ce a avut o vedere spre strada, cu flori și aranjamente in același stil.In timp…

- Surpriza uriașa in showbizul monden. Una dintre cele mai controversate vedete s-a casatorit cu alesul inimii sale. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Cununia religioasa a avut loc la o biserica superba din Banceni, Herța. Mirii au fost imbracați in costume populare romanești. Despre cine este vorba.…

- In urma cu o zi, Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au casatorit intr-un cadru inedit. Cei doi au acordat, imediat dupa marele eveniment, și primul interviu in calitate de soț și soție. Inainte de a face marele pas, Alina Petre și Bogdan Vasiliu au decis sa iși faca tatuaje.

- Un pompier din Arges, cu o conditie fizica de invidiat, a devenit viral, in urma unei postari pe o pagina de socializare. Videoclipul in care el se echipeaza in timp ce se tine cu o mana de o scara de la o autospeciala a devenit viral pe Facebook. "Ca pompieri, ne pregatim atat fizic, cat si psihic,…

- Vali Barbulescu are toate motivele sa radieze de fericire! Cunoscutul DJ este mai indragostit ca niciodata de logodnica lui, Maria Andreea ”Reina”. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și au surprins dovada clara ca este un iubit rabdator.

- Nicolae Cristescu nu se uita la bani atunci cand iese la cumparaturi alaturi de soția lui, femeia in brațele caruia și-a gasit adevarata fericire. Cum o rasfața fostul acționar de la Rapid pe aleasa inimii lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Artista s-a casatorit la inceputul lunii iulie, dupa ce și-a anunțat logodna cu o serie de fotografii pe Instagram in noiembrie 2021. Vestea casatoriei a venit dupa ce actrița l-a numit pe Shammas „soțul” ei intr-o postare pe Instagram. „????❤️????Sunt cea mai norocoasa femeie din lume. Nu pentru ca…

- Marc Anthony și Nadia Ferreira vor fi parinți pentru prima oara. Au dat vestea frumoasa la scurt timp de la nunta. Pentru artist, acesta ar fi al șaptelea copil cu a patra soție. Cum au dat vestea fanilor.