Valeriu Zgonea, numit la conducerea ANCOM

- Camera Deputatilor si Senatul l-au votat pe Valeriu Zgonea, susținut de PSD, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Zgonea a primit 270 de voturi pentru si 33 contra in plenul reunit de marți, 9 mai.Pentru aceeasi functie a candidat si Mihai…

- „Nu l-am reabilitat. Dar ce a pațit dl Zgonea? Dl Zgonea, stiti foarte bine, ca a fost trimis in judcata, in acel moment s-a retras din spatiul public si ii multumesc pentru acest lucru, cum cred ca ar trebui sa faca orice demnitar. In acest moment, dl Zgonea este achitat definitv și irevocabil. Cred…

