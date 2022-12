Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, reunit la Rabat, Maroc, a decis in data de 1 Decembrie includerea dosarului” Arta camasii cu altita – element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova” in Lista Patrimoniului Imaterial al Umanitatii.…

- Autoritațile angoleze solicita arestarea lui Isabel dos Santos, fiica unui fost președinte care a fost considerata odata cea mai bogata femeie din Africa, sub acuzația ca a furat din resursele statului, a declarat procurorul general al națiunii unei agenții de presa administrata de stat, noteaza New…

- ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????-???? ????̂???????????????????????? ????̂???? ???????????????? Deputatul Nicolae Roman, ales in circumscripția electorala nr. 10 din județul Buzau, a anunțat de la tribuna Camerei Deputaților inscrierea sa in…

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, a fost retinut, miercuri, de DNA pentru trafic de influenta. El ar fi primit 10.000 de euro in schimbul promisiunii ca, avand influenta asupra unui deputat, l-ar putea determina sa angajeze pe cineva in functia de consilier. "Procurorii din cadrul Directiei…

- ANAF a reușit sa recupereze mita in valoare de un milion de euro primita de fostul președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. Potrivit G4Media, Agenția nu a avut insa la fel de mult noroc și in cazul lui Sorin Oprescu sau Relu Fenechiu.

- Daniela Gyorfi, in varsta de 54 de ani, și George Tal formeaza un cuplu de 16 ani și deși au fost de multe ori la un pas de desparțire, cei doi au reușit sa iși salveze relația. Au impreuna o fetița, pe Maria, iar recent s-au mutat in casa noua, in zona Otopeni. Artista a explicat cum a reușit sa treaca…

- Fiica fostului presedinte Akbar Hashemi Rafsanjani a fost arestata marti, la Teheran, sub acuzatia de incitare a locuitorilor la proteste pe fondul revoltei pe care a provocat-o in Iran moartea tinerei Mahsa Amini, transmite agerpres.ro.

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe: președinte de ședința in cadrul Camerei Deputaților! „Am avut onoarea sa conduc partea a II-a a ședinței de astazi a Camerei Deputaților, dedicata primirii raspunsurilor orale la intrebarile adresate Guvernului și altor conducatori ai organelor administrației publice.Relația…