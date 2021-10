Stiri pe aceeasi tema

- Cei care îl vor în continuare pe Florin Cîțu premier nu de „stângacie politica” sau „nepricepere”, ci de „atitudine irationala cu totul”, spune Valeriu Stoica, fost președinte al liberalilor și strategul care a salvat partidul în 2000…

- Dupa ce au decis, joi, ca il vor susține pe Florin Cițu pentru funcția de premier, cei din PNL s-au razgandit, vineri, și au hotarit ca daca nu vor forma o majoritate parlamentara pentru acesta, nu il vor mai propune pentru funcția de premier la intalnirea de luni, cu președintele Klaus Iohannis. Partidul…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni, convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. ”Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului…

- Florin Cițu nu mai este așa ferm convins ca ramane premier și dupa moțiunea de cenzura de marți, chiar și in situația in care aceasta va fi votata in Parlament, așa cum susținea zilele trecute. Duminica, șeful PNL a evitat sa dea un raspuns clar cu privire la strategia partidului, spunand doar ca abia…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu…

- USR PLUS continua sa susțina ca nu va negocia cu Florin Cițu refacerea coaliției de guvernare, dupa ce acesta a caștigat șefia PNL. Ba mai mult, formațiunea spune ca daca CCR nu ii va da caștig de cauza marți, pentru depunerea moțiunii, va iniția alta. Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu,…

- Scena de la Congresul PNL este incinsa la maximum. Candidații și susținatorii acestora trec pe rand la microfon. Rareș Bogdan a cerut celor prezenți sa se “puna in spatele lui Citu, este un om onest, cu bun simt”, a spus el, argumentand ca Florin Cițu și-a pus funcția de premier la bataie ca sa dea…

- Ludovic Orban s-a dezlanțuit, vineri, la adresa lui Florin Cițu și a susținatorilor sai, in discursul susținut la prezentarea moțiunii sale in fața membrilor filialei PNL Prahova. “Din pacate, daca ne uitam la sondajele de opinie, de doua luni și jumatate pare ca tot ce am construit e pus in pericol.…