Valeriu Gheorghiţă: „La sfârşitul lunii august, 9 din 10 cazuri de COVID-19 vor fi cu tulpina Delta“ Valeriu Gheorghita, coordonatorul Campaniei Nationale de Vaccinare, atrage atenția ca in lunile urmatoare in Romania va deveni dominanta noua varianta a virusului SARS-CoV-2, denumita tulpina Delta. Virusul SARS-CoV-2 a suferit mai multe mutații de la inceputul pandemiei, iar specialiștii atrag atenția ca tulpina Delta ar putea deveni dominanta in urmatoarea perioada. Aceasta varianta a coronaviruslui care provoaca COVID-19 se raspandește mult mai repede decat cele anterioare. „Se estimeaza chiar de catre expertii europeni ca la nivel european, in tarile membre ale UE, tulpina Delta va fi responsabila,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost emisa o avertizare ANM de tip cod roșu de canicula pentru mai multe județete din Romania. Temperaturile vor urca pana la 41 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. O avertizare ANM de tip cod roșu arata ca vestul țarii va fi cuprins de canicula astazi, 24 iunie și maine…

- Chiar daca a trecut prin doua divorțuri, Pepe nu exclude ideea de ajunge din nou in fața altarului. Artistul este deschis și la posibilitatea de a deveni iar tata, daca partenera lui de viața iși va dori asta. Pepe a fost casatorit din 2006 pana in 2011 cu Oana Zavoranu. Un an mai tarziu s-a recasatorit…

- Parlamentul European a aprobat definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene si pentru a contribui la redresarea economica, informeaza Agerpres. Acesta se va utiliza din 1 iulie.Certificatul va fi emis gratuit de autoritatile nationale…

- Eurodeputatii au aprobat definitiv certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID, pentru a facilita calatoriile in interiorul UE si pentru a contribui la redresarea economica. Plenul PE a aprobat miercuri noile reglementari referitoare la certificatul COVID cu 546 voturi „pentru”,…

- Culița Sterp a cerut sa plece de la „Survivor Romania”, pentru a fi alaturi de iubita lui, care va naște in curand. Faimosul a refuzat sa mai participe la jocuri, fiind astfel descalificat. Ajuns acasa, artistul a mers la ultimul control cu Daniela, pentru a se asigura ca bebelușul este bine. Extrem…

- Liderii Uniunii Europene (UE) se intalnesc in zilele de 24 si 25 mai, la Bruxelles, intr-o reuniune extraordinara, pentru a discuta subiecte precum pandemia de COVID-19, schimbarile climatice sau relatiile UE cu Regatul Unit si cu Rusia. Summitul va avea loc in format fizic. Cu privire la pandemia de…

- Islanda va cere, de vineri noapte, ca și persoanele vaccinate sa se testeze la intrarea pe teritoriul sau, dupa ce a permis, de la inceputul lui aprilie, intrarea fara control suplimentar tuturor calatorilor cu un certificat de vaccinare impotriva COVID-19. Noua masura va fi valabila cel putin pana…

- Europa nu a reușit sa indeplineasca niciunul dintre obiectivele de vaccinare stabilite la inceputul lunii ianuarie pentru primul trimestru al acestui an. Comisia Europeana a anunțat ca pana la sfarșitul lui martie, 80% din populația de peste 80 de ani ar fi trebuit vaccinata, precum și 80% din personalul…