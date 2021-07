Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat, marți seara, pentru B1TV ca pentru prevenirea urmatoarelor valuri pandemice este nevoie de creșterea numarului de persoane vaccinate anti-COVID-19. „Pentru prevenirea valurilor urmatoare avem nevoie de creșterea numarului de persoane…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca este puțin probabil sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate la sfarșitul lui mai, dar ca acest lucru se va intampla la inceputul lunii iunie. El estimeaza ca rata de imunitate ajunge la nivel național la 35-40%. „Este una dintre…

- Valeriu Gheorghița: „Este una dintre bornele anuntate de primul-ministru si care este asumata de campania de vaccinare, insa uitandu-ma la ritmul de vaccinare din ultimele doua saptamani si in mod deosebit la numarul de persoane care s-au vaccinat cu doza 1, predictia ne arata ca este putin probabil…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca obiectivul de a avea 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, data de la care va urma sa se ridice anumite restricții in pandemie, nu se refera la persoane vaccinate cu schema…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat ca in prima zi a maratonului de la Bucuresti au fost vaccinate peste 2.000 de persoane, rata de imunizare fiind de noua persoane pe minut. Conform lui Valeriu Gheorghita, peste…

- Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200 de persoane, in cadrul maratonului de la Timisoara.Medicul Valeriu Gheorghita declara ca evenimente similare celui de la Timisoara, unde zilele acestea are loc un maraton al vaccinarii, vor fi organizate si in alte orase, el aratand…

- Peste 700 de persoane au fost vaccinate in decurs de patru ore la „maratonul vaccinarii” de la Timisoara, a declarat, vineri seara, secretarul de stat din Ministrul Sanatatii Andrei Baciu, care anunta ca astfel de actiuni vor fi organizate si in alte localitati.

- Coordonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghița, a spus ca, in condițiile in care jumatate din populație locuiește la țara, "e foarte greu doar cu populația urbana sa atingem acest obiectiv" de 10 milioane de persoane vaccinate.