- Indragitul vlogger Selim The Kid lanseaza un nou single si videoclip, “Ferrari Fantoma”. Piesa este o colaborare cu Petre Stefan, fiind produsa de Scuze X. Videoclipul a fost filmat la Pitesti, in regia lui Alexandru Petcu, de productie ocupandu-se chiar tatal lui Selim, Meko. “Dupa cum stiti, pe langa…

- LIA surprinde cu un cover in colaborare unica cu Just Eddie, lansand remix-ul piesei Diamant Fermecat. Melodia originala, cantata de Margareta Paslaru, s-a lansat in iunie 1981, luand Premiul de Popularitate la concursul TV Șlagare in devenire. LIA demonstreaza inca o data ca este un artist versatil…

- “Mi-e dor” – Noua piesa a Madalinei Lungu, solista care a debutat in muzica cu melodia populara “Cat traiește omu’n lume”, ne aduce o schimbare radicala de ritm, gen și atmosfera. Madalina, creatoare a versurilor și liniei melodice a colaborat de aceasta data cu studioul Jam Station Studio unde a facut…

- Precum intr-un tablou de Salvador Dali, Macovei lanseaza videoclipul piesei “Alerg dupa timp”, acesta fiind cea mai de preț resursa la dispoziția fiecaruia dintre noi. Cel mai nou membru Busy Sound, Macovei este intersecția dintre versurile “conscious” cu beat-uri “laid back”, iar in același timp are…

- Ioana Ignat sarbatorește peste 100.000.000 de vizualizari pe canalul sau de YouTube la videoclipul piesei „Nu ma uita”. Ioana este unul dintre puținii artiști din Romania cu un videoclip care depașește acest prag. Videoclipul piesei „Nu ma uita” a fost lansat in cadrul unui eveniment in urma cu cațiva…

- florianrus promite sa va fure o lacrima și un zambet in același timp cu noul sau videoclip. Piesa ,,Pana atunci” vorbește despre calatoria din punctul A, cel al suferinței, in punctul B, la momentul in care ,,vei dansa pe piesa care te-a facut sa plangi”. Videoclipul piesei il regasește pe Florian calatorind…

- Valeria Stoica, tinara muzicanta din Republica Moldova, care in 2013 a ajuns in finala „Moldova are Talent”, s-a impartașit pe rețelele sale de socializare cu faptul ca recent imaginea ei a ajuns pe billboard-urile din New York, Statele Unite ale Americii. Momentan, interpreta activeaza in Romania,…

- ProCredit Bank lanseaza creditul verde ProGreen Auto destinat persoanelor fizice care doresc sa achiziționeze o mașina noua, full electrica sau de tip plug-in hibrid. Noul produs face parte din oferta de credite verzi ProGreen, conceputa pentru a sprijini clienții ProCredit Bank in realizarea de investiții…