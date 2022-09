Valeria Seciu, povestea de iubire: „Eram studenta îndrăgostită moartă de profesorul ei” Valeria Seciu, una dintre cele mai apreciate actrițe ale Romaniei, este cea care alegea sa-și traiasca batranețea in singuratate dupa moartea soțului ei, Octavian Cotescu. S-a indragostit de el in perioada studenției, dar il admira demult. Pe 6 septembrie Valeria Seciu,dupa o viața dedicata teatrului, a urmat drumul rapostaului ei soț, actorul Octavian Cotescu, alaturi de care a trait o frumoasa poveste de iubire. Dupa ce a absolvit liceul, in 1960, Valeria Seciu a fost admisa la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din Bucuresti, la clasa profesorului A. Pop Marțian,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

