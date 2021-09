Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai solide, dar și cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc aniverseaza astazi 13 ani de casatorie. Deea și Dinu Maxer, caci despre ei este vorba, traiesc de ani buni o iubire de dragoste ca-n povești și au demonstrat mereu ca se bucura mereu de fiecare clipa petrecuta impreuna.…

- Valentina Pelinel a vorbit despre relația sa cu Cristi Borcea, explicand cum decurg momentele in care petrec timp doar ei doi, avand in vedere ca au trei copii mici. Cele doua gemene și Milan sunt centrul atenției in casa lui Cristi Borcea și a Valentinei Pelinel. Deși le ocupa o mare bucata din zi,…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea traiesc o poveste de dragoste intensa. Cei doi au deja o familie numeroasa, iar afacerile soțului merg bine. Cu toate astea raiul celor doi a fost dat peste cap de datoriile Valentinei Pelinel. Surse apropiate acesteia spun ca este acum pusa in fața unei decizii de…

- Cu 6 ani in urma, Laura Cosoi iși unea destinele cu soțul ei, Cosmin Curticapean, in cadrul unei ceremonii de poveste. Azi, vedeta sarbatorește nunta de zahar și se bucura de rodul iubirii lor, Rita și Vera, care sunt un vis devenit realitate.

- Cristian Boureanu (47 de ani) și logodnica sa, Laura Dinca (23 de ani), s-au desparțit. Cei doi au pus capat relației pe care o aveau dde mai bien de șase ani, iar anunțul a fost facut chiar de fostul politician. „Dupa 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumatate aproape, am luat decizia sa ne desparțim,…

- Soția lui Iulian Atanasiu a scris un mesaj emoționant pe internet, destinat cuplurilor tinere car esunt la ncpeut de drum in relațiile lor. Olesea Atanasiu a rimas vaduva, cu un copilaș de doa trei anișori, dupa ce soțul ei a murit in tragedia de la rafinarie Petromida Navodari.

- Bucurie mare in familia Simonei Gherghe! Astazi este ziua de naștere a celui mai important barbat din viața prezentatoarei emisiunii Mireasa, adica a soțului ei. Cum probabil va așteptați, indragita vedeta i-a facut o urare speciala tatal copiilor ei, spunandu-i lui Razvan Sandulescu cat de mult il…