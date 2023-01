Stiri pe aceeasi tema

- Zi grea pentru cei care l-au indragit și respectat pe omul și actorul Mitica Popescu, plecat din lumea celor vii la varsta de 86 de ani. Artistul va fi adus pentru ultima oara la Teatrul Mic din Capitala. Sicriul cu trupul neinsuflețit al actorului Mitica Popescu va fi depus joi, 5 ianuarie, in foaierul…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Mitica Popescu va fi depus joi la Teatrul Mic. Actorul, care a incetat din viața marți, la varsta de 86 de ani, va fi inmormantat vineri la Cimitirul Bellu. Anunțul a fost facut miercuri de Teatrul Mic: „Ne luam ramas bun de la indragitul Mitica Popescu maine, intre…

- Actorul Mitica Popescu a decedat ieri la varsta de 86 de ani din cauza unor „probleme cardiace, pe fondul multiplelor comorbiditati”, dupa cum a anunțat medicul Silviu Negoița pentru news.ro. Astazi, trupul neinsuflețit al acestuia va fi depus la Teatrul Mic din Capitala. Sicriul cu trupul neinsuflețit…

- Dupa moartea sa fulgeratoare in data de 3 ianuarie, trupul neinsuflețit a lui Mitica Popescu va fi dus la Teatrul Mic din Capitala, ca toți cei care l-au iubit sa-și poata lua ramas bun de la cel care le-a luminat zilele de-a lungul multor decenii.

- Simona Halep a postat un mesaj pe Facebook in care isi exprima speranta ca anul 2023 va fi mai bun decat 2022. „Nori grei in 2022, 2023 arata-mi soarele, te rog”, este mesajul Simonei. In 2022, sportiva de 31 de ani a divortat de Toni Iuruc si a fost depistata pozitiv. Sportiva si-a petrecut Craciunul…

- Fiul lui Adrian Mutu, Mario, a reacționat dupa evenimentele de miercuri noapte. Acesta a ajuns la spital din cauza unor dureri dentare. Mario Mutu a facut scandal la camera de garda a spitalului Sfantul Ioan din Capitala, pentru ca a trebuit sa stea la rand. Acesta ar fi spus ”stau la coada cu toți…

