- Poli Iasi a anuntat inca de pe parcursul anului trecut ca va cauta un fundas central pentru a intari defensiva. Acest lucru era considerat absolut necesar de sefii gruparii iesene din mai multe motive. In primul rand, Viorel Lica si Razvan Tincu, jucatorii care au evoluat, pe rand, pe postul amintit,…

- Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (22 de ani) sunt doi dintre cei mai promițatori tineri din Serie B, iar calitațile internaționalilor romani au fost apreciate de conducatorii unui club din prima liga. Saptamana trecuta, in Italia au aparut mai multe informații potrivit carora Bologna este…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Dennis Man și Olimpiu Moruțan au contribuit la golurile marcate de echipele lor in etapa #19 din Serie B. Moruțan a fost integralist la Pisa in victoria obținuta in deplasare cu Spal, 1-0. Romanul a contribuit la singura reușita a meciului: a driblat un adversar in flancul drept, a pasat in centru,…

- Foresta Falticeni reușea in anul 2000 una dintre cele mai spectaculoase rasturnari de scor din istoria fotbalului: condusa cu 4-0 de Dinamo in minutul 70, formația suceveana a caștigat cu 5-4. 22 de ani mai tarziu, incredibilul scenariu s-a repetat miercuri intr-un meci din Serie D (liga a patra din…

- Valentin Mihaila continua sa fie urmarit de ghinion! Atacantul roman s-a accidentat in ultimul meci jucat de Parma in Serie B. Echipa romanilor Dennis Man și Valentin Mihaila a fost invinsa de Benevento, scor 0-1, pe teren propriu. Cei de la Parma au avut un motiv in plus de ingrijorare, in afara de…

- Echipa italiana Pisa a incheiat sambata la egalitate, in deplasare, cu echipa Cagliari, prin golul marcat de jucatorul roman Olimpiu Morutan. Meciul a contat pentru etapa a 13-a din Serie B. Dennis Man a revenit in echipa Parmei dupa accidentare, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Dennis Man (24 de ani) s-a accidentat și va lipsi pentru Parma in meciul din etapa viitoare cu Reggina (sambata, ora 15:00), duel contand pentru runda #9 din Serie B. Anunțul a fost facut de antrenorul „cruciaților”, Fabio Pecchia, care nu a oferit detalii suplimentare: „N-a revenit niciun jucator accidentat.…