Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat de ce la nivel european in continuare are loc permiterea operarii de zboruri catre aeroporturi din Israel, chiar daca țara aceasta se confrunta cu un conflict in care sunt folosite inclusiv rachete.

- Fostul prim ministru Theodor Stolojan, fost ministru al Finantelor Publice, se declara nemultumit de „unele bucatele” din proiectul de lege privind noi masuri fiscale facut public la inceputul acestei saptamani, el spunand ca acesta a fost intarziat „nepermis de mult”. In opinia lui Stolojan, proiectul…

- In perioada 16 septembrie – 22 septembrie 2023, conform Calendarului de Activitați ROADPOL, rețeaua Europeana a Polițiilor Rutiere pentru anul 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov organizeaza operațiunea ”Safety Days” pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora.…

- Ne asteptam la o noua productie de cereale a Ucrainei de 56 de milioane de tone, care va coincide cu un an de productie foarte bun pentru tarile din Uniunea Europeana producatoare, a spus Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean. Solicitata sa spuna ce decizie va lua Comisia Europeana in…

- Exista lucrari de intretinere a drumurilor afectate de camioanele ucrainene in Romania? Ca exista sau nu, comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, declara ca nu este la curent cu acest lucru. Infrastructura este „foarte stresata de acest trafic greu pe drumuri care nu sunt neaparat pregatite…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, spune ca nu este la curent cu existenta unor lucrari de intretinere a drumurilor afectate de camioanele ucrainene in Romania, Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, spune ca nu este la curent cu existenta unor lucrari de intretinere…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a avut discutii cu Didier Reynders, comisarul european pentru justitie, cu atributii privind protectia consumatorului despre cursele aeriene ale Wizz Air care au avut intarzieri in ultimul timp sau au fost anulate, despre initierea…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei Dunja Mijatovic a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…