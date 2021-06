Vâlcea: Patru persoane, evacuate din cauza alunecărilor de teren, în comuna Roşiile Patru persoane au fost evacuate din locuinte, miercuri seara, in comuna Rosiile, in urma unei alunecari de teren, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Octavian Fulger. Persoanele au fost evacuate de catre autoritatile locale, iar echipaje de pompieri, jandarmi, politisti si voluntari intervin in zona pentru a evacua animalele si bunurile din gospodariile puse in pericol de alunecarea de teren. "In data de 23.06.2021, ora 19,54, in comuna Rosiile, sat Cherasti, s-a produs o alunecare de teren care pune in pericol patru gospodarii ale populatiei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

