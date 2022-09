Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma unui atac al formatiunilor armate ale Ucrainei asupra liniilor electrice din zona centralei Zaporojie, teritoriul zonei de securitate a liniei aeriene de 750 kV a luat foc. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit pe liniile electrice”, a declarat Ievhen Balitkii. ”Imediat dupa stingerea…

- Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit la o pensiune din orașul Brezoi, satul Pascoaia, in urma caruia mai mulți copii și un insoțitor au fost transportați la spital, anunța ISU Valcea.

- Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit la o pensiune din orașul Brezoi, satul Pascoaia, in urma caruia mai mulți copii și un insoțitor au fost transportați la spital, anunța ISU Valcea, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un cadavru aflat in stare de putrefactie a fost observat plutind, luni, pe raul Olt, in localitatea Calimanesti, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șoferul unui TIR incarcat cu nacele a pierdut controlul volanului și a intrat in parapet pe centura ocolitoare a orașului Calimanești. In urma impactului, rezervorul de carburant s-a spart, iar motorina a curs pe carosabil. Pompierii intervin la fața locului fiindca exista pericolul sa izbucneasca un…

- Mai multe persoane care lucrau la remedierea problemelor aparute dupa ce un TIR a lovit un stalp, in localitatea Calimanești, județul Valcea, au fost ranite in momentul in care un tren a agațat stalpul și a angrenat caderea altora. Potrivit ISU Valcea, accidentul s-a petrecut in localitatea Calimanești,…

- Duminica, pompierii turdeni alaturi de cei de la detașamentele din Cluj s-au deplasat la Florești pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuințe. Pompierii din cadrul Detașamentelor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!