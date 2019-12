Valabilitatea unor abonamente la trenurile Regio, extinsă de CFR Călători pentru trenurile Interregio CFR Calatori lanseaza un program-pilot prin care posesorii de abonamente valabile la trenuri Regio le vor putea folosi pentru a calatori si cu trenurile Interregio, in cazul abonamentelor pentru Interregio emise pe distante de pana la 30 de kilometri, potrivit unui comunicat transmis vineri de CFR Calatori. Oferta companiei este valabila incepand cu data de 15 decembrie 2019 si nu include trenurile in trafic international. CFR Calatori S.A. este operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public de calatori pe calea ferata. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Mariana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori lanseaza un nou program pilot pentru deservirea și sporirea atractivitatii traficului de naveta intre zonele suburbane si marile orase din toata tara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CFR Calatori anunta ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, insa acest lucru nu va duce la modificarea mersului trenurilor, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar, remis AGERPRES.…

- Reprezentantii CFR calatori au anuntat ca din data de 27 octombrie se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 va deveni ora 3. Aceasta schimbare nu va modifica mersul trenurilor, ele vor circula dupa acelasi orar. „In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 27 octombrie, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. ”In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar, remis, miercuri, AGERPRES. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul…

- Potrivit CFR Calatori, in perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport catre aceasta destinatie va fi adaptata. Astfel, vor circula suplimentar mai multe trenuri. In perioada 11/12- 14/15 octombrie,…

- Rezervarea locului de tren la CFR Calatori s-ar putea scumpi cu 1 leu, de la 3,9 lei/loc la 5 lei/loc, la trenul de rang Regio sau Interregio, clasa 1 sau clasa a 2-a, orice zona kilometrica tarifara, cu TVA inclus, de la 1 noiembrie 2019, potrivit...