- Comisia Europeana a anunțat sambata seara, 30 decembrie, ca „saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024”.Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile,…

- Parlamentul olandez a aprobat joi seara tarziu pozitia guvernului tarii in favoarea aderarii Bulgariei ca membru cu drepturi depline la spatiul fara frontiere Schengen, a anuntat vineri ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov, citat de agentia BTA, scrie News.ro.Potrivit lui Stoianov, pozitia…

- Austria este de acord ca Romania si Bulgaria sa intre in Schengen prin ridicarea granițelor aeriene, dar cu o serie de noi condiții. Am spart gheața, meritam in Schengen, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Romania intrunește de ani de zile condițiile pentru aderarea la spațiul Schengen. Este incorect sa ni se puna acum condiții suplimentare, a subliniat deputata USR Diana Stoica, la B1 TV. Austria s-a aratat dispusa sa accepte intrarea Romaniei și a Bulgariei in Schengen cu traficul aerian, dar a pus…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- Canalele diplomatice intre Romania și Austria s-au deschis aproape in totalitate, iar relația este mult mai calda decat era in urma cu un an, la precedentul Consiliu JAI, ne-au declarat surse politice familiarizate cu chestiunea.Romania și Bulgaria au pus la cale o retragere strategica, iar aderarea…

- Romania nu va intra in spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, ca in Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a carui ordine de zi se afla aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe aceasta…

- In cadrul reuniunii trilaterale Romania - Grecia - Bulgaria, premierii celor trei state au afirmat angajamentul privind consolidarea cooperarii in ceea ce privește combaterea migrației ilegale, reinnoind apelul pentru o decizie pozitiva pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen.