Valul de pensionari provocat de planurile de reforma a sistemului de pensii al magistratilor se va sparge tot in capul cetatenilor „de rand". Scaderea numarului de judecatori va duce la cresterea numarului de dosare aflate pe masa fiecaruia dintre cei ramasi, ceea ce va duce la lungirea proceselor. In plus, iesirea din sistem a celor mai experimentati judecatori ar putea afecta calitatea sentintelor date, cazurile „grele" ramanand in grija unor magistrati tineri. Sefii instantelor iesene spun ca viitorul nu se anunta nici el in culori mai trandafirii. Sistemul nu poate fi carpit decat facand gauri…