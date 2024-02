Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declansat un val de critici sambata dupa ce a facut mai multe declaratii in legatura cu alegatorii de culoare, sugerand ca inculparile care il vizeaza l-au facut un candidat placut in ochii afro-americanilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fostul presedinte, posibilul candidat republican…

- Donald Trump a declansat un val de critici sambata, dupa ce a facut mai multe declaratii in legatura cu alegatorii de culoare, sugerand ca inculparile care il vizeaza l-au facut un candidat placut in ochii afro-americanilor, relateaza AFP.

- Fostul președinte Donald Trump a apreciat ca fotografia sa judiciara și procesele penale in care e acuzat de frauda nu fac decat sa-l faca mai „atractiv” pentru electoratul de culoare din SUA, informeaza CNN. Donald Trump se afla in plina cursa electorala pentru a deveni candidatul Partidului Republican…

- Alegatorii americani sunt in general sceptici ca presedintele american Joe Biden este apt mintal sa detina un al doilea mandat, iar majoritatea considera ca potentialul sau rival, republicanul Donald Trump, este la randul sau inapt psihic pentru a prelua fotoliul de la Casa Alba, conform unui sondaj…

- Președintele SUA, Joe Biden, a sugerat ca raspunsul militar al Israelului in Gaza a fost "exagerat". Spune ca incearca sa obțina o "pauza susținuta in lupte" pentru a ajuta civilii palestinieni bolnavi."Sunt de parere, dupa cum știți, ca reacția Israelului in Fașia Gaza a fost exagerata", a declarat…

- Presedintele Biden i-a criticat pe republicani, dupa ce Senatul american a blocat o lege bipartizana care facea legatura intre restrictiile mai dure la granita si ajutorul acordat Ucrainei si Israelului, informeaza Rador Radio Romania.Presedintele Biden a invinuit amenintarile aduse legislatorilor…

- Udinese va disputa un meci fara spectatori, dupa ce sambata au fost proferate injurii rasiste la adresa portarului francez al echipei AC Milan, Mike Maignan, a anuntat, marti, comisia de disciplina a Ligii italiene de fotbal.Suporteri ai echipei Udinese au imitat strigate de maimuta la adresa lui…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata seara, in deplasare, scor 3-2, formatia Udinese, intr-un meci intrerupt in prima repriza pentru scandari rasiste la adresa portarului francez al lui Milan, Mike Maignan, informeaza news.ro.Oaspetii au deschis scorul la Udine, prin Loftus Cheek, in minutul…