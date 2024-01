Stiri pe aceeasi tema

- S-au incheiat controalele de iarna desfașurate de Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Dambovița la fiecare sfarșit de an și inceput de an nou, in perioada Sarbatorilor. Acestea au avut loc intre 29.11.2023 și 05.01.2024, perioada in care inspectorii sanitari au efectuat 141…

- Noile tarife de referința RCA, un reper pentru consumatori in privința prețurilor finale la asigurarile auto in urmatoarele 6 luni, au fost publicate de ASF, iar vestea buna este ca nu mai sunt creșterile majore din anii anteriori. Fața de tarifele din primavara, cea mai mare creștere este acum la tineri…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a refuzat sa furnizeze informații publice despre solvabilitatea firmelor de asigurari ramase pe piața, in contextul ultimelor doua falimente ale City Insurance și Euroins, care au dus la o explozie a tarifelor RCA. Solicitarea a fost facuta de Confederația Operatorilor…

- Politele de asigurare incheiate de Euroins inceteaza de drept, joia viitoare, in data de 7 decembrie, iar Autoritatea de Supraveghere Financiara le recomanda celor care au polite RCA sa le reinnoiasca din timp pentru a evita aglomeratia din ultima zi. Mai raman valabile pana la 5 februarie NUMAI contractele…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania atrage atenția ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a introdus, in 13 noiembrie, in Registrul Asiguratorilor, societatea Euroins, care va putea emite asigurari pe piața romaneasca, deocamdata, mai puțin in sectorul RCA.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage din nou atenția Parlamentului Romaniei și Guvernului ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) s-a transformat intr-o instituție opaca, partizana cu firmele de asigurari și susține, in mod suspect, compania…

- Asiguratorii și brokerii nu vor mai plati temporar, pana la sfarșitul acestui an, anumite taxe datorate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pentru veniturile din vanzarea asigurarilor auto obligatorii RCA, potrivit unui proiect lansat in consultare de autoritate. Masura vine dupa ce Guvernul…

- Lupta pentru cele cinci posturi de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta, iar actualul președinte Nicu Marcu, dar și un ex-președinte, Leonard Badea, trag sforile sa preia din nou fraiele instituției. Unde sa te duci cand nimeni nu te vrea Actualul președinte…