O cofetarie din Ungaria a lansat o gama de deserturi-spuma cu tematica vaccinuri contra COVID-19. Inițiativa vine in sprijinul clientilor de a-și uita temerile legate de diferitele tipuri de vaccinuri sau la implicatiile imunizarii cu unul sau altul dintre seruri, informeaza Reuters. In cofetaria familiei Sulyan din orașul Veresegyhazv, la nord-est de Budapesta, clientii trebuie sa aleaga dintre mai multe sortimente de deserturi din spuma multistratificate, glazurate cu jeleuri colorate, prezentate in pahare de mici dimensiuni si decorate cu cate o seringa in varf. Fiecare culoare de jeleu reprezinta…