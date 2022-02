​La periferia orașului indian Hyderabad, vechi de secole, departe de strazile congestionate, in modernele laboratoare de la Bharat Biotech se pregatesc vaccinuri Covid care vor fi sub forma de spray-uri nazale, in loc sa fie injectate in sange, relateaza The New York Times . Vaccinurile disponibile in prezent produc o imunitate solida și de lunga durata impotriva formelor severe de boala. Dar protecția impotriva infectarii cu coronavirus este trecatoare și poate pali in fața unor noi forme de virus – ceea ce a dus la necesitatea administrarii de noi injecții. Vaccinurile nazale ar putea fi cea…