Vaccinurile Moderna și Pfizer/BioNTech cu ARN mesager anti-covid verificate pe baza unei decizii judecătorești Tribunalul din Pesaro, de langa San Marino, Italia, a dat o hotarare de verificare a vaccinurilor Moderna și Pfizer/BioNTech cu ARN mesager anti-covid. Instanța a desemnat un expert sa faca aceste analize in septembrie. Asta se intampla ca urmare a faptului ca s-a primit o reclamație de la un barbat in varsta de 50 de ani, care a facut COVID, și care e impotriva obligației de vaccinare, avand, deja, mai multe sancțiuni administrative. Barbatul care a facut reclamația vrea sa știe, luat pe scurtatura, daca vaccinul e periculos pentru oameni. In susținerea plangerii civile prezentate la tribunal,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ar putea iesi la suprafata adevarul despre vaccinul anti-Covid. Asta, dupa decizia unui Tribunal din Italia. Judecatorul de aici a dispus analizarea in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), dupa ce un reclamant a cerut sa stie ce proteine sunt prezente in aceste seruri. Tribunalul…

- Un tribunal italian sesizat de o persoana care se opune vaccinarii anti-COVID a dispus analiza in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), a declarat sambata avocata reclamantului, transmite AFP. Tribunalul din Pesaro a insarcinat un expert sa identifice continutul vaccinurilor anti-COVID…

- Un tribunal italian sesizat de o persoana care se opune vaccinarii anti-COVID a dispus analiza in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), a declarat sambata avocata reclamantului, transmite AFP. Tribunalul din Pesaro a insarcinat un expert sa identifice continutul vaccinurilor anti-COVID…

- Un tribunal italian sesizat de o persoana care se opune vaccinarii anti-COVID a dispus analiza in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), a declarat sambata avocata reclamantului, (sursa:știripesurse.ro). Tribunalul din Pesaro, langa San Marino, a insarcinat un expert sa identifice continutul…

- Tribunalul din Pesaro, in estul Italiei, a insarcinat un expert sa identifice continutul vaccinurilor anti-COVID produse de Moderna si Pfizer/BioNTech, intr-un caz in care a fost sesizat de o persoana care se opune vaccinarii, relateaza AFP citat de Agerpres . Aceste analize vor fi efectuate in septembrie,…

- Un tribunal italian sesizat de o persoana care se opune vaccinarii a dispus analiza in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), conform AFP. Reclamantul vrea sa știe ce proteine sunt prezente in aceste vaccinuri si daca acestea din urma contin „excipienti de uz non-uman sau periculosi…

- In urma noului val de imbolnaviri din Italia, autoritațile au decis repornirea campaniei de vaccinare anti-Covid-19 cu doza a patra de vaccin. In ciuda faptului ca peste 91% din populație este vaccinata cu cel puțin o doza, mulți cetațeni s-au reinfectat cu Covid-19, ceea ce a ingrijorat oficialii din…

- Factorul sau de incarcare, care masoara cat de bine ocupa o companie aeriana locurile disponibile, a ajuns la 95% pentru prima data de la inceputul pandemiei de Covid-19. Compania aeriana irlandeza, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a declarat ca a operat peste 88.500 de zboruri in iunie,…