Vaccinul anti-covid stă ascuns în depozit! Unde se duc dozele pentru români Vicepreședintele PSD Mihai Tudose condamna, luni, faptul ca 100.000 de doze de vaccin anti-COVID au ramas nefolosite. „Vaccinarea: neputința sau nepasare? Dupa primele doua saptamani de vaccinare, au ramas peste 100 000 doze nefolosite. 100 000 de varstnici și bolnavi cronic sunt expuși unui risc mortal, din cauza rigiditații organizatorice vecine cu scleroza. Exista vreo explicație raționala pentru faptul ca avem stocuri de vaccin, in timp ce abia s-a definitivat lista bolilor cronice incluse in etapa a doua de vaccinare, etapa care va fi devansata in sfarșit - dar tot nu va incepe mai devreme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

