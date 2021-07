Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate anti-COVID-19 cu schema completa si care sosesc din statele UE si SUA vor fi scutite de obligatia autoizolarii dupa sosirea in Anglia incepand cu 2 august, a anuntat miercuri ministrul britanic al transporturilor, Grant Shapps, relateaza Agerpres.

- Marea Britanie ar putea sa elimine carantina pentru toate persoanele care sosesc din alte țari și care sunt complet vaccinate, a afirmat vineri ministrul Transporturilor, Grant Shapps. In urma cu o zi, oficialii anunțau ca cetațenii englezi care sunt imunizați cu schema completa nu trebuie sa mai intre…

- Britanicii vaccinati cu doua doze de vaccin pentru Covid-19, care revin in tara loc din state aflate pe lista cu risc mediu, nu vor mai fi obligati sa stea in carantina, incepand cu 19 iulie, a declarat joi secretarul pentru Transporturi, Grant Shapps, transmite Reuters.

- Orice persoana in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie va putea sa primeasca a treia doza a unui vaccin anti-COVID-19 in toamna acestui an, in cadrul eforturilor depuse de autoritatile locale care incearca sa elimine complet riscul de infectare cu noul coronavirus pentru aceasta categorie…